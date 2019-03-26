Ученые России и США определили «строительный материал» планет

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. ак. С.П. Королева вместе с коллегами из США сумели подтвердить механизмы образования первичного строительного материала для планет и метеоритов.

Их исследования показали, что в основе лежит одно из соединений углеводорода, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

«Коллектив ученых Самарского университета, Международного университета Флориды, Гавайского университета и Национальной лаборатории имени Лоуренса (Беркли) предложил и подтвердил механизмы образования первичного строительного блока для части метеоритов и планет – молекулы трифенилина (соединения углеводорода – прим. ВЗГЛЯД). Исследование помогает объяснить, как во Вселенной появляется строительный материал для планет», - говорится в сообщении.

По предположениям ученых, полициклический ароматический углеводород трифенилин является основным элементом, а вокруг него происходит формирование более крупных графеноподобных структур. Со временем происходит «слипание» его молекул в слоеные наночастицы, которые сталкиваются друг с другом, соединяясь в частицы сажи и углеродной пыли. Пыль в свою очередь собирается в метеориты, а после и в более крупные небесные тела, включая планеты. Это происходит благодаря силе притяжения.

Самарские ученые провели квантовомеханические расчеты, которые подтвердили данную теорию. Согласно этим расчетам, трифенилин может формироваться не только в пламени при очень высоких температурах в межзвездном пространстве, но также и при сверхнизких.

«По сути, мы нашли один из стартовых механизмов реакций, запускающих процесс образования наночастиц, сажи и углеродной пыли как в камерах сгорания двигателей, так и в молекулярных облаках галактик», – рассказал руководитель лаборатории «Физика и химия горения» Самарского университета, профессор Международного университета Флориды Александр Мебель.

По мнению ученых, их исследование будет полезно инженерам-разработчикам при создании экологичных камер сгорания авиационных и автомобильных двигателей, которые работают на углеводородном топливе. Также полученные данные пригодятся исследующим процессы формирования различных галактических макроструктур из атомно-молекулярных скоплений ученым.