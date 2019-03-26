Стало известно об ухудшении состояния косаток в «китовой тюрьме»

Больше 30 экспертов из разных стран мира опубликовали письмо, адресованное властям России, с информацией о том, что здоровье косаток и белух в бухте Средняя в Приморье ухудшилось.

Текст письма за подписью ученых из Канады, США, Италии, Греции, Великобритании, Гонконга, Новой Зеландии, Аргентины, Австралии, Германии, Люксембурга, Южной Африки опубликован на сайте «Свободу косаткам и белухам», передает РИА «Новости».

Также там размещены фотографии с изображением физиологических изменений на телах животных. Утверждается, что снимки сделаны с интервалом в 42 дня.

На фото косаток видны гематомы на их челюстях, как полагают специалисты, из-за травм, инфекции или воспаления, также отмечаются волдыри на коже. У одного животного сломан зуб, у другого на языке заметны пятна, что может быть кандидозом – инфекцией, которая часто становится причиной гибели косаток в неволе.

Указывается, что «киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться», потому «необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания».

В письме ученые просят предоставить группе «российских и международных экспертов в вольеры с китами для оценки состояния животных и их лечения».

Отмечается, что пропавшие из вольеров животные, вероятно, умерли.

Специалисты призывают улучшить условия жизни косаток и белух, в том числе увеличить размер вольеров и снизить уровень загрязнения в них.

В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами «китовой тюрьмой», находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Возбуждено уголовное дело.

В феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу этих животных. В Кремле заявляли, что берут данный вопрос под свой контроль.

Актер Леонардо Ди Каприо выступал за скорейший выпуск косаток и белух, присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая обратилась к президенту Путину с открытым письмом.