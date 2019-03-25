Трое российских военнослужащих погибли в Сирии при нападении боевиков

После доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков, в ходе завязавшегося боя военные погибли, сообщает Минобороны России.

Нападение произошло в конце февраля. После завязавшегося боя с боевиками российские военнослужащие пропали без вести, передает РИА «Новости».

С момента поступления информации об их исчезновении во взаимодействии с сирийскими органами безопасности, а также по другим каналам проводилась непрерывная круглосуточная работа по поиску и установлению местонахождения российских военных.

«В результате комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтвержден факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля», – сообщает Минобороны.

В рамках совместной операции ВКС России и сил специальных операций бандгруппа более чем из 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена, подчеркнули в ведомстве.

Тела погибших военнослужащих доставлены на родину.

Напомним, в начале января СМИ рассказали о погибшем в Сирии российском солдате.