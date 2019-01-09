СМИ рассказали о погибшем в Сирии российском солдате

Русская служба Би-би-си опубликовала репортаж с малой родины погибшего в Сирии младшего сержанта Вооруженных сил Андраника Арустамяна, при этом в материале заявляется, что официально о смерти военнослужащего не сообщалось.

«В 08.12 (мск) 2 ноября 2018 г. мл. ст. Арустамян А. Н. находился в командировке специальных задач САР (с 14.10.2018 г.) ОГ Эс-Шала на КПП при открывании минного шлагбаума не удержал и опрокинул его. В результате чего при падении шлагбаума произошел подрыв четырех мин. Мл. ст. Арустамян А. Н. получил травмы не совместимые с жизнью», – приводит «Русская служба Би-би-си» цитату из справки, которая якобы пришла по факту гибели военнослужащего.

По тем же данным, Минобороны никак не прокомментировало данные о смерти россиян при подрыве противотанковой мины на трассе Дамаск – Дейр-эз-Зор, который произошел, согласно документам, выданным родственникам, 2 ноября.

«Противотанковая мина не должна сдетонировать, если ее уронят с небольшой высоты», – заявил один из родных погибшего, сам раньше имевший отношение к вооруженным силам.

«Нельзя сказать, чтобы военные как-то скрывали его гибель или делали из нее тайну. У нас в Тоцком все знали, что он погиб, и командование ни от кого этого не скрывало. Другое дело, что Министерство обороны, конечно, старается не сообщать лишний раз о потерях, чтобы не отпугивать новых добровольцев», – сказал он изданию.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, откуда СМИ берут фальшивые сведения о «новых потерях российских наемников» в Сирии.