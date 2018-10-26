Как родилась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»

Некоторые российские СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов вот уже который день пишут о «новых потерях россиян в Сирии». По данным изданий, погибли несколько представителей российских частных военных компаний – так называемых вагнеровцев. Легко убедиться, что эти сообщения не более чем вранье. Однако откуда и каким образом оно появилось?

Несколько либеральных СМИ распространили информацию о том, что 4 ноября в сирийском Дейр-эз-Зоре якобы в результате взрыва бомбы погибли российские граждане. Издания ссылаются на «свои источники в Сирии» и утверждают, что погибло всего 11 человек, из которых 6, по их данным, принадлежали к ЧВК «Вагнер», а пятеро – сирийские военнослужащие.

Если коротко - все это не соответствует действительности. Одни и те же люди, годами распространяющие подобные фальшивки, уже порядком надоели.

Изначальные источники этого вброса – джихадистские пропагандистские сайты Zaman al-Wasl и Eldorar Alshamia. Именно они 2 ноября опубликовали сообщения о взрыве у объекта «Панорама», но давали разные данные о числе пострадавших. Zaman утверждал, что погибло всего шесть человек, позднее это число увеличилось до 11, из которых шесть превратились в «русских наемников» (арабские оригиналы ни о каком ЧВК «Вагнер» не знают). Вообще Zaman, несмотря на свое «братьямусульмановское» происхождение, тесно работает с американцами, ведет репортажи из лагеря Азрак в контролируемой американцами зоне ат-Танф и в последнее время специализируется на запугивании беженцев, возвращающихся в Сирию («сирийская разведка составила расстрельный список из 8 тысяч человек», «беженцев из Ливана убили на границе», «возвращение в Сирию – это западня» и все тому подобное). Это новый пропагандистский тренд, направленный на подрыв налаживания мирной жизни в Сирии.

Через два дня фальшивку «освятила» своим репостом лондонская Лаборатория по правам человека в Сирии (SOHR), на которой пробы негде ставить. При этом она у российских либералов с подачи западных СМИ и политиков считается истиной в последней инстанции по сирийским вопросам.

Именно эту информацию и перепечатала «Новая газета», сославшись на «свои источники», что уже как минимум некрасиво. Впрочем, после публикации «срочного сообщения» со ссылкой на «собственный источник в Минобороны» информации о том, что погибший в Сирии российский летчик Герой России Роман Филипов якобы бывший украинский летчик из Крыма, было бы крайне лестно для них даже обклеить этим листком стены дачного туалета. При этом сообщение об «украинском происхождении» Филипова до сих пор не удалено с сайта «Новой газеты» и легко находится поисковиками. И никто за это не пострадал. Они даже опровержения не напечатали.

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Сейчас «подробности» информации сводятся к тому, что было взорвано старое здание криминальной полиции Сирии у знаменитого объекта «Панорама» (архитектурное сооружение, которое до войны символизировало въезд в Дейр-эз-Зор и панорамный вид на город и реку), где якобы располагается «штаб 5-го корпуса» САА, в которой и находились «российские наемники». При этом упоминание о ЧВК «Вагнер» появилось только в «Новой газете», которая уже год ведет личную войну против ЧВК и Пригожина. Война эта крайне некрасива и в ней используется подкуп «свидетелей» и фабрикация откровенных фальшивок. Что не отменяет стабильности аудитории, которая эти фейки потребляет.

Арабоязычные источники (не только проправительственные) все эту «информацию» попросту игнорируют. Такого события вообще не было. Серия взрывов была зафиксирована примерно в 20 километрах от «Панорамы» по шоссе N7 на саперном полигоне, где проходила плановая утилизация ранее захваченных у ИГИЛ* нестандартных взрывных устройств. Правительственные силы заранее предупредили об этой операции и даже продемонстрировали арсенал американских и британских боеприпасов, захваченных в разное время.

Что в принципе не так в этой «информации»?

Штаб 5-го добровольческого штурмового корпуса (ДШК) находится в Латакии, то есть в прямом смысле слова на противоположном конце страны по прямой. Промежуточные штабы 5-го корпуса есть на пространстве от Хомы до Пальмиры, но нет в Дейр-эз-Зоре. На этом расследование можно закрывать.

Откуда же в принципе растут ноги этой фальшивки?

Упоминание 5-го ДШК связано с его якобы «русскостью». 4-й и 5-й корпуса правительственной армии были созданы на рубеже 2016-17 годов после того, как было принято принципиальное решение о реформе САА. В формировании этих корпусов и обучении личного состава действительно принимали участие российские военные советники. Именно 5-й корпус показал наибольшую боеспособность в САА (наряду с «Тиграми»). Наряду с «Тиграми» 5-й корпус стал основной ударной силой правительственной армии, используемой практически на всех критичных участках фронта.

5-й корпус состоит исключительно из добровольцев (первый набор осуществлялся среди жителей Хомса и Пальмиры). Его численность никогда не превышала 10 тысяч человек, то есть это скорее дивизия неполного состава. В его составе есть несколько специфических подразделений, роль которых обусловлена особенностями Сирии. Например, бригада «Сила племен» сформирована из добровольцев-бедуинов пустынных племен, обиженных на джихадистов, и успешно участвовала в боях у все той же Пальмиры, у Ракки и в пустыне вокруг Дейр-эз-Зора. Есть «Бригада БААС», сформированная из членов правящей партии (около 2 тысяч человек), которая выступает гарантом поддержки власти, как и бригада «Щит Асада». Бригада «Щит Маарды» сформирована из православных христиан, выходцев из одноименного города неподалеку от Дамаска и района Маалюля.

Особо упоминания достойна бригада «Охотники за ИГИЛ», подразделение спецназа, целиком обученное российскими советниками. Именно его различные источники, в том числе и русскоязычные (по сути, один человек) привязывают к ЧВК «Вагнер». Никто никогда и не скрывал, что среди советников и инструкторов есть и не только действующие военнослужащие, но и лица, работающие по частным контрактам. Но любое упоминание ЧВК сейчас переросло уже в элемент информационной войны, а «Новой газете» Вагнер мерещится уже за каждым столбом. Не важно, кто и как тренировал сирийцев, важен результат: 5-й ДШК в кратчайшие сроки стала одним из лучших подразделений САА.

А тут все сошлось: 5-й корпус участвовал в освобождении Дейр-эз-Зора и его обучали русские. Кстати, до сих пор по сети гуляет «информация» о том, что якобы в поле действиями 5-го корпуса руководят русские офицеры и сотрудники ЧВК. В качестве доказательств публикуются наградные листы и грамоты от «командования 5-го корпуса Российской армии» с номером полевой почты и якобы за подписью генерала Севрюкова. И ничего, что эти тексты написаны с грамматическими ошибками, а в составе российской армии никакого 5-го корпуса с характерной полевой почтой просто нет.

В районе Дейр-эз-Зора действительно в последние полторы недели идут локальные бои. Только сирийская правительственная армия, а тем более 5-й корпус в них участи не принимают. Боестолкновения идут между остатками частей ИГИЛ и бывшей Сирийской свободной армией («умеренными») за обладание двумя небольшими населенными пунктами на иракской границе и на восточном берегу реки Евфрат. Правительственные силы в этих боях не участвуют, во многом из-за нежелания провоцировать проамериканскую коалицию переходом на восточный берег Евфрата, который в силу обстоятельств стал считаться территорией, подконтрольной курдам и прокси-американским силам, хотя на бумаге это нигде не зафиксировано.

То есть, бои и «шум» от них есть. Если не вдаваться в детали, то можно просто написать о «боях у Дейр-эз-Зора».

У читателя автоматически сложится в голове впечатление, что бои ведут правительственные войска и условные «русские».

А то, что в реальности это две антиправительственные группировки в третий по счету раз отбивают друг у друга один и тот же кусок пустыни – уже неважно.

Ранее именно у Дейр-эз-Зора отмечалась активность российских ЧВК, не имеющих отношения к Министерству обороны. Как раз переход на восточный берег Евфрата спровоцировал боестолкновение с американцами на почве контроля за одним из местных нефтяных полей. Таким образом, привязка именно к Дейр-эз-Зору как бы легитимизирует упоминание в фальшивке ЧВК «Вагнер».

Так и образуется то, что сегодня принято называть англицизмом «фейк-ньюс», фальшивые новости. Причем конструкция «Новой газеты» оказалась более сложносочиненной, чем изначальны джихадистский вариант. Но вполне возможно, что там и думали не так сложно, а просто механически перенесли число погибших на всех «русских», добавили ссылку на несуществующий «собственный источник» и в конце приписали сакральное для них словосочетание «ЧВК «Вагнер». Все, сенсационная новость о «гибели российских граждан» готова.

Информационную войну не мы начали, нам ее навязали. Как будто не в США придумали систему использования на войне частных компаний - но для наших либеральных изданий именно ЧВК «Вагнер» превратилась в информационный фетиш. На войне потери неизбежны, но постыдно фабриковать их из пропагандистских соображений.