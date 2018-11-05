Появились сообщения о новых потерях вагнеровцев в Сирии

СМИ рассказали о гибели 11 человек в результате взрыва в бывшем полицейском здании в Сирии четвертого ноября; предположительно шестеро из погибших якобы были бойцами «частной военной компании Вагнера».

Взрыв произошел в бывшем здании криминальной полиции в Сирии, расположенном на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор, передает «Коммерсант» со ссылкой на «Новую газету».

В этом же районе расположился пятый корпус Сирийской правительственной армии, в составе которой есть сирийские добровольцы и, якобы, «российские военные советники», сообщает издание.

В то же время издание ФАН отмечает, что похожая новость была ранее опубликована на сайте Сирийского центра мониторинга по правам человека(SOHR), который взял эту новость у антиправительственных СМИ, занимающихся пропагандой в пользу боевиков. Корреспондент издания в Сирии отметили, что по их сведениям, в указанный период никто из российских граждан не пострадал и не погиб.