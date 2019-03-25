СВР не стала комментировать заявления экс-сотрудника СБУ

Служба внешней разведки России отказалась комментировать заявления экс-сотрудника центрального аппарата СБУ Василия Прозорова о том, что после Майдана он работал на российские спецслужбы.

«Мы воздерживаемся от комментариев», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-бюро СВР.

Ранее в понедельник бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. Так он заявил, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также, Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем в районе проведения АТО.

Он также заявил, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев.