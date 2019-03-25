Кремль отказался комментировать заявления экс-сотрудника СБУ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявления бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, заявившего о работе на российские спецслужбы.

«Я насколько понимаю, это достаточно какие-то новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее в понедельник бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. Так он заявил, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также, Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем в районе проведения АТО.

Он также заявил, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев.