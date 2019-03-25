Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки

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25 марта, понедельник | Последнее обновление — 12:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт указал, кто помешает Трампу наладить отношения с Россией
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Бомбардировки Югославии привели к закату американской эры
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Заменив универсальные правила игры на волюнтаристские, Вашингтон дестабилизировал систему международных отношений. Но его военной, политической и экономической мощи не хватило, чтобы сделать новые правила общепризнанными. Подробности...
В «русском деле» против Трампа наступил украинский поворот
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Вместо вице-президента и одного из самых влиятельных людей в Госдепартаменте делами Незалежной занялся простой бюрократ Курт Волкер. Киев все еще может рассчитывать на поддержку части Конгресса, но тут бы снова не прогадать! Подробности...
Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...
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Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
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