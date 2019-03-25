Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки

В военном технополисе «Эра» в рекордные сроки завершены испытания центра обработки данных (ЦОД) информационно-телекоммуникационного центра, сообщили в Минобороны.

За два месяца специалистам удалось запустить первый сегмент супер-ЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей», передает ТАСС.

«ЦОД усилит работу лабораторий и позволит проводить исследования в области прорывных технологий на новой качественном уровне», – сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что работа всех систем ЦОД построена на российском программном обеспечении Astra Linux, принятом в Минобороны.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса уже сделали заявки на применение ресурсов этого суперкомпьютера для использования в научной деятельности.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что специалисты концерна «Созвездие» и бойцы научной роты военного технополиса «Эра» работают над созданием устройства, которое увеличит мощность компьютеров и увеличит производительность сервера до десяти раз.