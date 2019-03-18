В России задумали увеличить мощность компьютеров в десять раз

Научная рота военного технополиса «Эра» и сотрудники концерна «Созвездие» разрабатывают устройство, которое должно позволить увеличить производительность компьютера в 10 раз, сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

«Концерн «Созвездие» разрабатывает аппаратный ускоритель, способный увеличивать производительность сервера в пять-десять раз. Разработка ведется совместно с бойцами научной роты военного технополиса «Эра». Опытный образец будет создан в течение двух лет, после чего аппаратура пройдет тестирование и испытания», – сказали в пресс-службе.

В «Росэлектронике» рассказали, что устройство разрабатывается в виде стандартной карты расширения PCI-Express. Благодаря этому устройство можно будет интегрировать в слот стандартного сервера, передает ТАСС.

Разработчики уверены, что ускоритель пригодится в ведомственных и корпоративных серверах по обработке данных, в серверах широкополосного удаленного доступа, устройствах трансляции сетевых адресов (NAT), брандмауэрах, а также системах углубленного анализа данных.

Использование устройства приведет к снижению расходов на создание вычислительной и коммуникационной инфраструктуры центров обработки данных.

«Мы видим большой потенциал у данной разработки, поскольку в свободной продаже аналогичных устройств не представлено», – добавили в «Росэлектронике».