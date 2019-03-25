Рогозин объяснил смену имени космического корабля «Федерация»

Новое название для перспективного российского корабля «Федерация», который будет летать к Луне, может быть женским, никаких гендерных ограничений нет, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин пояснил, что «Федерацией» называлась опытно-конструкторская работа (ОКР), это название никто не отменял, но у корабля будет собственное название. «Оно еще даже никем не обсуждалось, и никаких конкурсов не проводилось. Конкурс проводился в отношении самой ОКР», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Роскосмоса отметил, что ничего не имеет против женского имени для корабля. В этом вопросе нет гендерного подхода, заверил он. «Это должно быть какое-то емкое государственное название», – подчеркнул Рогозин. В то же время он усомнился в том, что название для корабля должно быть выбрано на всенародном конкурсе.

Рогозин считает, что должна быть какая-то унификация названий. Так, у военных артиллерийские системы получили названия растений – Акация», «Гвоздика» и так далее. А для ракет в целях популяризации географических названий России были предложены название рек – «Ангара», «Иртыш» и «Енисей» для сверхтяжелой ракеты.

Название корабля «Федерация» было выбрано по итогам общероссийского голосования в 2015 году. Правда, жюри конкурса в итоге выбрало не самый популярный вариант – «Гагарин», а, не раскрывая своих аргументов, остановилось на «Федерации».

Глава Роскосмоса ранее заявлял, что корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». После этого блогеры придумали «не девчачье» имя для корабля. В марте Рогозин говорил, что для «Федерации» уже выбрали новое имя, однако не стал раскрывать его.

Рогозин также сообщил в понедельник, что три российских строительных компании определены возможными подрядчиками при возведении стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный вместо ПСО «Казань». «Я могу назвать тех, с кем мы работаем. Это крупные компании, такие, как «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус», – сообщил он.

Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту три космических аппарата «Аист-2Д» и «Михайло Ломоносов», а также наноспутник SamSat-218.