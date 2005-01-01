Бузова указала на связь старости с размером груди

Телеведущая Ольга Бузова, комментируя размер своего бюста, вспомнила слова, приписываемые модельеру Коко Шанель о связи размера груди и старости.

«И, кстати, года идут, а тема моей груди, или ее отсутствия, как всегда, актуальна. Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье. Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь, а женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости». Коко Шанель», – написала Бузова в Instagram.

Действительно ли эти слова принадлежат Коко Шанель – неизвестно.

В прошлом году певица Ольга Бузова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества и опубликовала фотографию с обнаженной грудью.