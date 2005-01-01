Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...

Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть

               24 марта 2019, 23:59
            Фото: Moritz Wolf/
            imageBROKER.com/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после проведения в стране муниципальных выборов статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть.

            Эрдоган заметил, что «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству [с собором Святой Софии]», передает ТАСС.

            «Со Святой Софией можно сделать аналогично», – заявил президент Турции в интервью телеканалу ТГРТ в ответ на вопрос о том, смогут ли граждане Турции бесплатно посещать собор Святой Софии.

            В настоящее время вход в музей обходится в 60 турецких лир (10 долларов США).

            Собор Святой Софии – наиболее выдающийся памятник византийского зодчества. Он возводился в 532 – 537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя, как тогда называли этот город на берегах Босфора. С 1453 года в здании находилась мечеть. В 1935 году собор Святой Софии стал музеем.


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