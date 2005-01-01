Эрдоган предложил сделать из собора Святой Софии мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после проведения в стране муниципальных выборов статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть.

Эрдоган заметил, что «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству [с собором Святой Софии]», передает ТАСС.

«Со Святой Софией можно сделать аналогично», – заявил президент Турции в интервью телеканалу ТГРТ в ответ на вопрос о том, смогут ли граждане Турции бесплатно посещать собор Святой Софии.

В настоящее время вход в музей обходится в 60 турецких лир (10 долларов США).

Собор Святой Софии – наиболее выдающийся памятник византийского зодчества. Он возводился в 532 – 537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя, как тогда называли этот город на берегах Босфора. С 1453 года в здании находилась мечеть. В 1935 году собор Святой Софии стал музеем.