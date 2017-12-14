Эрдоган прочитал в соборе святой Софии отрывок из Корана

Выступая на открытии фестиваля искусств в субботу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал в Софийском соборе первый стих Корана, посвятив молитву «душам всех, кто оставил нам это наследство, особенно завоевателю Стамбула». Греция выразила протест против использования исторического памятника в религиозных целях.

Как признался Эрдоган, это было «сложно и эмоционально» читать молитву в соборе Святой Софий, который он назвал «великолепным и святым», передает газета The Independent.

Издание отмечает, что «Происламское правительство» Эрдогана ранее обсуждало идею возвращения собору статуса мечети. Тысячи турецких граждан-мусульман молились за пределами собора Святой Софии на протяжении многих лет, призывая снова сделать его религиозным учреждением, указывает The Independent.

Однако против использования Софийского собора в религиозных целях решительно протестует Греция. Таким образом, исторический памятник в Стамбуле до сих пор остается символом межконфессиональной и дипломатической напряженности, подчеркнула газета.

Софийский собор был построен Византийской империей в VI веке и являлся патриаршим собором греческой православной церкви. После завоевания Константинополя османским султаном Мехмедом II (которому посвятил молитву Эрдоган – прим. ВЗГЛЯД) в 1453 году был перестроен в мечеть. С 1935 года собор функционирует как музей. Сейчас собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2015 году впервые за 85 лет мусульманский священник прочитал внутри здания молитву из Корана. В следующем году эти чтения продолжились во время священного месяца Рамадана.