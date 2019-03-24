В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю

Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.

Егер констатирует, что трансатлантические отношения лежат в руинах. По его словам, этому способствовало развитие внутриполитической ситуации в США и Европе, однако основная причина разлада заключается в переломе миропорядка. Америка стала по-новому вести себя в международной политике, а государства Европейского союза потеряли все ориентиры и дрейфуют от одной опасности к другой, передает RT содержание статьи, опубликованной в Frankfurter Allgemeine.

Немецкий профессор убежден, что в этой ситуации Европе нужно начать с признания реального положения вещей, ведь трансатлантические отношения пронизаны иллюзиями. Преобразования в мировой политике определяются не только принципом «Америка прежде всего», но и девизами «Китай прежде всего» и «Россия прежде всего», уверен автор статьи. Евросоюзу этому нечего противопоставить для проведения своего принципа многостороннего сотрудничества, сетует он.

«Три неравных по силам сверхдержавы сейчас конкурируют за определенное влияние на нормы, правила, масштабы распространения и эффективность нового миропорядка», – говорится в статье профессора Кельнского университета. Он указывает, что военном и экономическом планах Москва, Вашингтон и Пекин сильно отличаются друг от друга. Сильной стороной Китая является экономика, России – военная мощь, а Америка грозит другим странам в обеих сферах, подчеркнул Егер.

В то же время европейские страны не только не обладают аналогичными силами, но даже вместе не способны осуществить такие важные государственные задачи, как защита своей территории собственными силами, ядерное сдерживание возможных противников и эффективная охрана торговых путей, констатирует автор статьи. Кроме того, обращает внимание он, Европа зависима от иностранной валюты – доллара, а также от данных, которые добываются иностранными разведывательными службами. Помимо этого, сообщество охвачено множеством конфликтов, и его политическая стабильность вызывает сомнения, перечисляет политолог.

Он подчеркивает, что Европа все менее чутко воспринимает опасности, а на этом фоне силу обретают националистические партии. По словам автора статьи, Америка понемногу отодвигает от Европы «защищающую длань».

Профессор международной политики критикует европейских политиков, которые обращаются к общественности с «политическим успокоительным». По его мнению, полагать, что через 10 или 20 лет ЕС еще будет дееспособным на мировой арене – это весьма оптимистичное допущение.

На этом фоне немецкий политолог призывает «укрепить союз с Соединенными Штатами», признать и строить европейскую внешнюю политику, экономику и политику безопасности, исходя из этого факта. Нужно заново сформировать трансатлантические отношения таким образом, чтобы они выстояли в конкурентной борьбе за новый миропорядок, считает Егер.

Профессор уверен, что безопасность, благосостояние и сплоченность стран ЕС нельзя сохранить, выступая против Америки. «Признать реальность – таков первый шаг, который позволит прийти к новой западной политике ЕС», – подчеркивает он.

«Для того чтобы помешать авторитарным сверхдержавам сформировать международный порядок, времени остается немного», – заключает немецкий профессор.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, комментируя выход США из ДРСМД, заявлял, что Вашингтон заставляет своих сателлитов «подхрюкивать» американской политике.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кого и за что Путин назвал «подхрюкивающими».