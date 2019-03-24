Медведчук предложил Лукашенко на роль посредника в переговорах по Донбассу

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «должен быть вовлечен в посреднические функции» и мог бы существенно повлиять на договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.

По словам Медведчука, Лукашенко не раз говорил, что «сделает все необходимое в случае, если нужны будут его миротворческие силы», передает ТАСС.

«Мои встречи с Лукашенко сделали меня сторонником того, что он должен быть вовлечен в посреднические функции. Потому что человек, которому доверяют, в частности, на Украине, может существенно повлиять на переговорный процесс», – заявил Медведчук в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он напомнил, что Киев является сторонником такой инициативы. «Даже [президент Украины Петр] Порошенко позитивно относится к тому, чтобы Лукашенко занялся миротворческими посредническими функциями. И лично я считаю, что он мог бы оказать существенное влияние на договоренности, которые сейчас обсуждаются в Минске», – подчеркнул политик.

Медведчук также отметил, что Украина должна быть благодарна президенту Белоруссии за помощь в части предоставления площадки для переговоров.

«Во-первых, это недалеко от Киева, во-вторых, туда могут спокойно приезжать представители Донецка, Луганска и России. Также он занимается обеспечением всего переговорного процесса и всех, кто там присутствует, и это тоже крайне важно», – уточнил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», добавив, что МИД Белоруссии также делает огромный вклад в создание необходимых условий для переговоров.

Ранее Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе. При этом он выразил мнение, что первые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должен сделать украинский президент.

Напомним также, в октябре прошлого года президент Белоруссии предложил взять под контроль российско-украинскую границу.