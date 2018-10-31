Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком заявил, что «недоразумение» на юго-востоке Украины нужно заканчивать.

«Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать… Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Он добавил, что ему очень важно услышать позицию Медведчука и его точку зрения на происходящее на Украине.

«Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что основой для позиции Белоруссии по этой ситуации являются отношения с Украиной.

«И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами», – рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко заметил, что знает позицию Медведчука по нормализации ситуации между Россией и Украиной, и отметил, что политик должен «сориентировать его в этой ситуации».

«Хочу отметить вашу личную роль и роль Белоруссии в мирном урегулировании в Донбассе. Белоруссия предоставила переговорную площадку, были подписаны известные во всем мире минские соглашения. Несмотря на то, что они, к большому сожалению, не исполняются, это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования в Донбассе. И все стороны понимают то, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске», – сказал Медведчук.

Он заметил, что для многих украинцев Минск «стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, но еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит».

Отметим, что в конце октября Лукашенко предложил взять под контроль российско-украинскую границу.