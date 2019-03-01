Лукашенко сказал, кто должен сделать первый шаг для разрешения конфликта в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что первые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должен сделать украинский президент.

«Из ситуации надо выходить, это все понимают, но чтобы это было красиво, достойно для одной и другой стороны. Но первые шаги должен делать президент Украины», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что победителем на президентских выборах на Украине станет Петр Порошенко. Также он сообщал, что намерен баллотироваться в президенты Белоруссии на следующий срок.