Нафтогаз решил направить на спор с Газпромом 14 млн евро

Нафтогаз заявил о планах привлечь норвежскую компанию Wikborg, Rein&Co. DA Advokatfirma для представления интересов компании в урегулировании спора с Газпромом в 2019 году.

«Нафтогаз Украины» намерен договориться с компанией Wikborg, Rein&Co. DA Advokatfirma (Норвегия) о предоставлении юридических услуг. Стоимость закупки услуг составляет 14 млн евро. Срок оказания услуг – до 31 декабря, сообщат агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

Напомним, в четверг стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между Газпромом и Нафтогазом.