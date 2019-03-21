Британский суд приостановил разбирательства Газпрома и «Нафтогаза»

Суд Великобритании приостановил судебные разбирательства между российским Газпромом и украинским «Нафтогазом».

Разбирательство приостановлено до решения апелляции, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и Нафтогаза в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром решения обжаловал, однако Украина пытается принудительно взыскать эти средства с российской компании.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что Нафтогаз не откажется от выигрыша 4,6 млрд долларов по транзитному делу и 2 млрд долларов за пересмотр цен на газ, назвав условия России для сохранения транзита топлива через Украину «неприемлемыми».