Экс-президент Бразилии задержан по обвинению в коррупции

В Бразилии экс-президент страны Мишел Темер задержан в рамках антикоррупционного расследования.

Задержание проходило в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в Petrobras, пишет РИА «Новости», ссылаясь на портал Globo.

Напомним, скандал вокруг компании Petrobras возник в 2014 году. Тогда выяснилось, что некоторые функционеры подписывали договоры и получали комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Далее эти средствам использовались для подкупа политиков и должностных лиц. В итоге завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 млрд долларов.

Ранее против Темера уже выдвигались подобные обвинения, причем тогда он был еще на посту президента.