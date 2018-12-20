Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег

Генпрокуратурой Бразилии против президента страны Мишела Темера выдвинуты обвинения в коррупции и отмывании денег, сообщают СМИ.

Темера подозревают в том, что он подписал указ, упростивший нормы управления портами, в интересах логистической компании Rodrimar S. A., получив за это вознаграждение. Сам президент Бразилии заявляет о своей невиновности, передает ТАСС со ссылкой на Globo.

Предъявление обвинений лидеру страны должен поддержать Федеральный верховный суд. Кроме того, необходимо одобрение парламента, чтобы начать судебный процесс. Однако 1 января заканчивается срок полномочий Темера на посту президента, тогда его дело смогут рассмотреть суды нижестоящих инстанций.

Кроме того, Темера подозревают в том, что на ужине с представителями строительной компании Odebrecht он запросил у них 2,7 млн долларов на финансирование избирательной кампании. Прокуратура посоветовала Федеральной полиции Бразилии не предъявлять обвинения в коррупции, пока не закончится срок президентства Темера.