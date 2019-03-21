Рогозин пообещал выпускать больше космических кораблей ради туризма

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» увеличит производство кораблей «Союз» для обеспечения космического туризма.

Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, «Энергия» будет производить до пяти кораблей в год, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Роскосмос предложил туристам повторить маршрут Гагарина.