Рогозин пообещал выпускать больше космических кораблей ради туризма

Взгляд
21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:30  |  vz.ru
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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Выдвижение Байдена в президенты сильно обрадует Китай

Единственное очевидное преимущество Трампа перед Байденом – это возраст действующего президентаФото: Jonathan Ernst, Allison Shelley/Reuters
У Трампа появился по-настоящему опасный соперник в борьбе за переизбрание – о своем намерении участвовать в гонке объявил бывший вице-президент Джо Байден, на которого возложена миссия по узурпации власти демократами. Когда-то он казался из России идеальной кандидатурой, но времена изменились и теперь выдвижение Байдена – отличная новость прежде всего для Китая. Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
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Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
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    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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          • Вообще не беру в долг

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            Рогозин пообещал выпускать больше космических кораблей ради туризма

            21 марта 2019, 17:49

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Ракетно-космическая корпорация «Энергия» увеличит производство кораблей «Союз» для обеспечения космического туризма.

            Как сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, «Энергия» будет производить до пяти кораблей в год, передает РИА «Новости».

            Ранее сообщалось, что Роскосмос предложил туристам повторить маршрут Гагарина.


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