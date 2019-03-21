В британском Бирмингеме повреждены четыре мечети

В британском Бирмингеме неизвестные совершили четыре нападения на мечети, сообщила полиция графства Уэст-Мидлендс.

Полиция Великобритании начала расследование по факту нападения, передает РИА «Новости».

«Пока мы не знаем мотива совершения атак прошлой ночью», – сказал представитель полиции Дейв Томпсон.

По данным полиции, первое заявление поступило около 2.30 по местному времени (5.30 мск) в пятницу. Заявители рассказали, что неизвестный кувалдой разбил стекла в одной из мечетей. Чуть позже полиция получила похожее сообщение относительно другой мечети.

Полицейские начали патрулировать район, где находятся мечети. В ходе патрулирования выяснилось, что повреждены четыре молитвенных сооружения.

Напомним, в Новой Зеландии был открыт огонь по мечетям 15 марта. В результате трагедии погибли 50 человек и еще столько же были госпитализированы.