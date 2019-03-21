Росгвардия рассказала о поведении смотрительниц Третьяковки в случае с раздетым человеком

Смотрительницы Третьяковской галереи в Москве не нажали тревожную кнопку сигнализации, когда мужчина разделся до нижнего белья перед одной из картин, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

«У сотрудников Росгвардии не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку их задача – обеспечивать безопасность у входа. Кроме того, тревожная кнопка сигнализации, которая находится в зале, где произошел инцидент, нажата не была», – цитирует ТАСС собеседника.

Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая была вместе с полуголым мужчиной, взяли паспортные данные и вскоре отпустили.

В среду по нескольким залам Третьяковской галереи прошелся мужчина в нижнем белье. В музее произошедшее назвали несанкционированным перфомансом, допустив, что его устроили «современные художники».

Мужчина был покрыт золотистой краской. При этом угрозы для произведений искусства и посетителей во время перфоманса не было.

Напомним, в конце января злоумышленник украл из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Менее чем через сутки похитителя задержали в Подмосковье, а полотно вернули. Директору галереи Зельфире Трегуловой объявили выговор.

Тогда руководство галереи говорило о намерении усилить систему безопасности и проводить тренинги для смотрителей вместе с представителями Росгвардии.