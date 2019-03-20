Власти объяснили появление летучих мышей в Москве

Более южные виды животных, в том числе летучие мыши, лисы и зайцы, начали мигрировать в Москву из-за потепления климата, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Кульбачевский сообщил, что эксперты отслеживают, «как изменение климата влияет на людей и животных, которые живут на территории города». Например, ведется активное сотрудничество «с Роспотребнадзором, медиками, которые изучают взаимосвязь экологии и климата со здоровьем человека», передает РИА «Новости».

«Что касается животных, то сейчас идет потепление климата, и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве», – пояснил он.

По его словам, виды, которые обитали чуть южнее, стали приходить в Москву – в частности, лисы и зайцы.