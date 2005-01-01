Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»

Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.

«Такое решение было принято сегодня по итогам совещания у курирующего отрасль ОПК вице-премьера Юрия Борисова», – передает его слова «Интерфакс».

Источник отметил, что Рогозин уйдет из компании в апреле.

Алексей Рогозин стал гендиректором ПАО «Ил» в мае 2017 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом назначении.