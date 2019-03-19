Матвиенко высказалась о «звездопаде» губернаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России возможна новая волна отставок глав регионов.

Матвиенко отметила, что события подобного рода – плановый процесс, этот «звездопад» может закончиться к середине апреля, передает РИА «Новости».

Напомним, 18 марта ФАС заявила об антиконкурентном соглашении с участием губернатора Челябинской области в области автомобильных дорог. Тогда же в правительстве Хабаровского края силовики провели обыски у заместителей губернатора региона Сергея Фургала.