Челябинского губернатора заподозрили в причастности к антиконкурентному соглашению

Федеральная антимонопольная служба заявила об антиконкурентном соглашении с участием губернатора Челябинской области на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

ФАС собирается отправить собранные материалы в МВД и Генпрокуратуру, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, в первом соглашении участвуют губернатор, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также «Южуралмост».

«Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», – рассказали в ФАС.

Удалось также установить наличие антиконкурентного соглашения «Южуралмоста» с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона – министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Южуралмост» одержал победу в десяти аукционах, где реализовывалось соглашение, на общую сумму почти 2,4 млрд рублей. Отмечается, что снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

«Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение последних нескольких лет не выходит из фокуса внимания антимонопольной службы. На данный момент ФАС дала свою оценку действиям лиц, в результате которых, по этой оценке, отрасль дорожного строительства в регионе долгое время остается монополизированной. Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», – заявил заместитель главы ФАС Андрей Цариковский.

Служба сообщила о возбуждении дела в августе 2018 года, а к 18 марта было установлено наличие двух антиконкурентных соглашений.