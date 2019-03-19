Суд подтвердил блокировку клипа «Иуда» рэпера Хаски

Иск рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Роскомнадзору и МВД из-за блокировки на YouTube его клипа «Иуда» был отклонен Таганским судом Москвы.

«Суд оставил иск без удовлетворения», – сказал адвокат рэпера Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Ограничение на клип было введено в декабре 2018 года на основании оповещения от Роскомнадзора о добавлении в национальный реестр, который содержит контент, запрещенный для распространения в России.

Истец попросил признать решение Роскомнадзора и МВД незаконными и исключить из реестра запрещенных к распространению. По сведениям МВД, «в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств».

Адвокат пояснил, что, по мнению защиты, вопрос о запрете ролика не выносился в установленном законом порядке на обсуждение экспертной комиссии, а музыкант не был опрошен в МВД об обстоятельствах производства клипа, о творческом замысле, не запрошен также в установленном порядке сценарий.

«При детальном и неоднократном изучении клипа установлено, что в нем отсутствует информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств», – заявил Бадамшин.

По его словам, ролик – это результат творческого самовыражения Хаски, художественное произведение, где описывается творческий процесс производства музыки.

Рэпер Хаски не в первый раз замечен в нарушении закона. Он был задержан в Краснодаре в ноябре 2018 года после того, как выступил на улице на крыше автомобиля. Спустя сутки суд назначил Кузнецову 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ пройти освидетельствование на употребление наркотиков. Через четыре дня Хаски освободили из-под ареста.