Названы самые дорогие города планеты

Париж, Гонконг и Сингапур признаны городами с самыми дорогими условиями для проживания на планете, сообщил исследовательский центр The Economist Intelligence Unit (EIU).

Результаты исследования были опубликованы в британском журнале Economist, передает ТАСС.

В докладе отмечается, что первый раз в истории сразу три города поделили первое место в списке.

Специалисты провели анализ данных 133 городов на планете, при этом учитывались уровень инфляции и колебания валютных курсов.

Основой послужил уровень жизни в Нью-Йорке, ему был присвоен индекс 100 пунктов. Париж, Гонконг и Сингапур получили по 107 баллов, показатель Цюриха составил 106 баллов.

В десятке также оказались Женева (101), Осака (101), Сеул (100), Копенгаген (100), Нью-Йорк (100), Тель-Авив (99) и Лос-Анжелес (99).

Индекс Москвы составил 55, она опустилась на 16 строчек в рейтинге и заняла 102 место. Самым дешевым городом стали Каракас (15), Дамаск (25) и Ташкент (33).