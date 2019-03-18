Стало известно о расследовании в отношении Лесина незадолго до смерти

Испанские правоохранительные органы вели сбор данных по делу о возможном отмывании денег бывшим министром печати России Михаилом Лесиным – он якобы потратил эти средства на недвижимость; дело расследовалось незадолго до его смерти, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

По данным источника, власти Испании якобы обнаружили множество объектов недвижимости, которые принадлежали Лесину, в том числе через офшорные фирмы, его близким и связанным с ним людям. Предполагается, что эта недвижимость могла быть приобретена на полученные коррупционным путем деньги, пишет «Росбалт».

Утверждается, что в 2015 году местная прокуратура пыталась получить в России документы о «реальных» причинах увольнения Лесина с поста советника президента в 2009 году. У отставки якобы могли быть мотивы, связанные с коррупционными проявлениями.

Расследование продолжилось и после смерти Лесина в 2015 году.

Ранее СМИ сообщили, что власти США опубликовали отчет о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина: у него выявлен перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти. В январе 2018 года ФБР обнародовало материалы, которые подтверждают его смерть от несчастного случая.

Тело бывшего министра печати было найдено в гостинице в центре Вашингтона в ноябре 2015 года.