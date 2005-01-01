СМИ опубликовали отчет о смерти Лесина в США

СМИ сообщили, что власти США опубликовали отчет о смерти бывшего министра печати России Михаила Лесина: у него выявлен перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти.

У экс-министра выявлен перелом подъязычной кости и шеи ниже челюсти, при этом не установлено, была ли получена травма до смерти или после, сообщает «Радио Свобода».

Кроме того, в отчете нет информации о насильственной смерти Лесина, добавляет издание.

Напомним, суд Вашингтона распорядился обнародовать протокол патологоанатомического исследования тела Лесина.

В январе 2018 года ФБР обнародовало материалы, которые подтверждают его смерть от несчастного случая. Тело Лесина обнаружили в гостинице в центре Вашингтона.