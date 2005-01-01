Финалистов конкурса «Лидеры России» сбросили в «пропасть»

В Сети появилось видео, на котором финалисты конкурса «Лидеры России» прыгают со скалы на тарзанке. Один из победителей конкурса Иван Щетинкин рассказал газете ВЗГЛЯД, зачем совершил такой прыжок.

«Когда ты дошел до финала главного конкурса управленцев страны, но тебя все равно первого скинули со скалы («Лидеры России», шесть часов до конца, финалистов сбрасывают в пропасть)», – написал телеграмм-канал Mash.

По данным корреспондента газеты ВЗГЛЯД, за несколько часов до заключительного мероприятия конкурса «Лидеры России» его участники посетили «Скай парк» в Сочи, где некоторым из них удалось прыгнуть «с тарзанки». Из желающих это сделать собралась даже целая очередь.

В частности, не упустил возможность побороть свои страхи и прыгнуть с высоты один из победителей конкурса, заместитель главного инженера ставропольского филиала ПАО «ФСК Единые энергетические системы» Иван Щетинкин. «Это был эксперимент для меня, потому что когда ты понимаешь, что у тебя очень большая зона социальной ответственности, пойти на такой шаг – это риск», – поделился он своими ощущениями с газетой ВЗГЛЯД.

«Я сделал это, чтобы проверить, смогу я или нет»,

– подчеркнул Щетинкин.

Также Щетинкин добавил, что он предварительно «разговаривал с ребятами, которые отпускают в ту бездну, по поводу техники безопасности, надежности самой конструкции, и решился на прыжок, «только взвесив все «за» и «против».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Сочи прошел финал кадрового конкурса «Лидеры России». Он начался в четверг и завершился в воскресенье. Напомним, победителями второго конкурса «Лидеры России» стали 104 человека.