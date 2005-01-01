Эксперты объяснили, почему Афганистан предпочел ремонтировать Ми-17 в Словакии

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Американская элита пилит под собой очередной сук

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...

Я убил себя во время Крымской весны

Андрей Бабицкий, журналист
После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...
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    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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            Эксперты объяснили, почему Афганистан предпочел ремонтировать Ми-17 в Словакии

               18 марта 2019, 12:10
            Фото: roe.ru
            Текст: Оксана Борисова

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            «Словацкие предприятия – тоже не дураки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что в этот вертолет может сесть не только афганец, но и американский солдат», – заявил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к Минобороны, комментируя заявление представителей холдинга «Вертолеты России» о небезопасности полетов на вертолетах Ми-17В-5, якобы нелегитимно отремонтированных словацкой компанией.

            По мнению источника, близкого к Минобороны, холдинг «Вертолеты России» занимается «пиаром».

            «Нет никакого международного законодательства, запрещающего модернизировать чью-либо технику. Это все разговоры в пользу бедных. Когда есть проблема с государственным оборонным заказом и экспортом, они решили заняться пиаром», – подчеркнул он.

            Говоря об опасности словацкого ремонта, собеседник привел следующее сравнение: «Вам сделал «Ладу» АвтоВАЗ, а вы не в фирменном сервисе ее отремонтировали, а у Ашота. Если Ашот хорошо делает – нет опасности, если плохо – есть».

            «Но вы же понимаете, что словацкие предприятия – тоже не дураки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что в этот вертолет может сесть не только афганец, но и американский солдат. Поэтому я уверен, что все нормально с этим ремонтом», – отметил источник.

            Он выделил вероятные причины, почему Афганистан предпочел делать ремонт российских вертолетов у словаков. «Модернизация техники осуществляется афганским правительством, исходя из соотношения цены и качества. Более того, афганское правительство эти вертолеты в свое время покупало у нас на деньги американцев. То есть пользоваться должны были афганцы, а платила американская армия. Было бы странно, если афганцы полученную за американские деньги технику вдруг побежали ремонтировать у «Вертолетов России», – подчеркнул собеседник.

            Источник также напомнил, что у российской оборонки давно существуют проблемы с послепродажным обслуживанием (ППО). «Это известная «ахиллесова пята» всех российских производителей вооружений. Все наши покупатели, начиная с 90-х годов, на это жалуются. Афганцы – не дураки. Если мы не в состоянии освоить ППО, они находят те варианты, которые их устраивают», – объяснил он.

            В свою очередь директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил уверенность, что России необходимо решать проблему «нелегального» ремонта своей техники. «Вы знаете, я как-то спросил Михаила Аслановича Погосяна (ныне ректор МАИ – прим. ВЗГЛЯД), великого русского авиаконструктора, как бороться с тем, что китайцы нелегально клонируют нашу технику, в частности самолет Су-27. Ответ был следующий: быть лучше китайцев. Здесь та же история. Надо быть лучше словаков. Предлагать хорошую цену, создавать хорошие условия – это единственный способ не пустить другие страны», – заявил Пухов газете ВЗГЛЯД.

            Напомним, холдинг «Вертолеты России» снял с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане после того, как словацкая компания LOTN провела для Кабула «нелегитимный» ремонт этих машин.


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