Эксперты объяснили, почему Афганистан предпочел ремонтировать Ми-17 в Словакии

«Словацкие предприятия – тоже не дураки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что в этот вертолет может сесть не только афганец, но и американский солдат», – заявил газете ВЗГЛЯД источник, близкий к Минобороны, комментируя заявление представителей холдинга «Вертолеты России» о небезопасности полетов на вертолетах Ми-17В-5, якобы нелегитимно отремонтированных словацкой компанией.

По мнению источника, близкого к Минобороны, холдинг «Вертолеты России» занимается «пиаром».

«Нет никакого международного законодательства, запрещающего модернизировать чью-либо технику. Это все разговоры в пользу бедных. Когда есть проблема с государственным оборонным заказом и экспортом, они решили заняться пиаром», – подчеркнул он.

Говоря об опасности словацкого ремонта, собеседник привел следующее сравнение: «Вам сделал «Ладу» АвтоВАЗ, а вы не в фирменном сервисе ее отремонтировали, а у Ашота. Если Ашот хорошо делает – нет опасности, если плохо – есть».

«Но вы же понимаете, что словацкие предприятия – тоже не дураки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что в этот вертолет может сесть не только афганец, но и американский солдат. Поэтому я уверен, что все нормально с этим ремонтом», – отметил источник.

Он выделил вероятные причины, почему Афганистан предпочел делать ремонт российских вертолетов у словаков. «Модернизация техники осуществляется афганским правительством, исходя из соотношения цены и качества. Более того, афганское правительство эти вертолеты в свое время покупало у нас на деньги американцев. То есть пользоваться должны были афганцы, а платила американская армия. Было бы странно, если афганцы полученную за американские деньги технику вдруг побежали ремонтировать у «Вертолетов России», – подчеркнул собеседник.

Источник также напомнил, что у российской оборонки давно существуют проблемы с послепродажным обслуживанием (ППО). «Это известная «ахиллесова пята» всех российских производителей вооружений. Все наши покупатели, начиная с 90-х годов, на это жалуются. Афганцы – не дураки. Если мы не в состоянии освоить ППО, они находят те варианты, которые их устраивают», – объяснил он.

В свою очередь директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов выразил уверенность, что России необходимо решать проблему «нелегального» ремонта своей техники. «Вы знаете, я как-то спросил Михаила Аслановича Погосяна (ныне ректор МАИ – прим. ВЗГЛЯД), великого русского авиаконструктора, как бороться с тем, что китайцы нелегально клонируют нашу технику, в частности самолет Су-27. Ответ был следующий: быть лучше китайцев. Здесь та же история. Надо быть лучше словаков. Предлагать хорошую цену, создавать хорошие условия – это единственный способ не пустить другие страны», – заявил Пухов газете ВЗГЛЯД.

Напомним, холдинг «Вертолеты России» снял с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане после того, как словацкая компания LOTN провела для Кабула «нелегитимный» ремонт этих машин.