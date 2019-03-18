Афганистан предупредили об опасности полетов на Ми-17В-5 после «левого» ремонта

Холдинг «Вертолеты России» снял с себя ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане после того, как словацкая компания LOTN провела для Кабула нелегитимный ремонт этих машин.

В «Вертолетах России» подчеркнули, что капитальный ремонт машин выполняется словацкой компанией LOTN по документации, разработанной словацким предприятием без участия и контроля со стороны разработчика и производителя, передает РИА «Новости».

«Актуализированная ремонтно-конструкторская документация для военно-транспортного вертолета Ми-17В-5, запасные части и ремонтно-групповые комплекты для выполнения ремонта в адрес данного авиаремонтного предприятия не поставляются», – подчеркнули в компании.

В пресс-службе холдинга уведомили о нелегитимности проведенных работ.

«Холдинг «Вертолеты России» снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолета, отремонтированного компанией LOTN, и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного воздушного судна», – сказали в «Вертолетах России».

Ранее стало известно, что у афганских военных начались проблемы из-за попытки заменить российские вертолеты на американские, которые оказались менее эффективными и более сложными в обслуживании.