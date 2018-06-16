Американские вертолеты в Афганистане признали хуже российских Ми-17

Американские вертолеты UH-60 Black Hawks, которые США поставляют вооруженным силам Афганистана на замену российским Ми-17, оказались менее эффективными и сложными в обслуживании, следует из доклада офиса генерального инспектора министерства обороны США.

Так, переход от Ми-17 к UH-60 создал ряд сложностей, «которые пока не удалось решить», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Drive.

Например, «вертолеты Black Hawk не обладают такой грузоподъемностью как Ми-17» и «нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17».

Кроме того, американские вертолеты в отличие от российских не могут летать на больших высотах, потому не могут быть использованы «в отдаленных регионах Афганистана».

Доклад вызвал обеспокоенность, так как если не будут принять меры для прекращения снижения эффективности работы вертолетов, то это сможет ограничить возможности Афганистана проводить операции в стране.

Отмечается, что, по данным на декабрь 2017 года, у Афганистана было восемь вертолетов UH-60A+. Всего США планируют поставить около 160 вертолетов UH-60 Black Hawks.

Ранее Словакия заявила о приостановке эксплуатации вертолетов Ми-17 из-за обнаружения «неоригальных» запчастей.