У афганских военных начались проблемы из-за смены российских вертолетов на американские

Американские вертолеты Black Hawk пока не поступили в нужном количестве в американскую армию, поэтому армия использует по максимуму российскую военную технику. А она имеет серьезные проблемы с обслуживанием из-за проблем между Россией и США, сообщают СМИ.

В этом году в Афганистане произошло по меньшей мере восемь авиационых происшествий с вертолетами. В одной из катастроф погиб заместитель командующего армейским корпусом и несколько других высокопоставленных должностных лиц, пишет Reuters.

Однако операции против талибов и исламистов не сокращаются, их становится только больше. В связи с этим требуется сокращать сроки обслуживания вертолетов. В результате боевые машины оказываются перегружены, а проблемы не устраняются в полной мере.

«В стране одновременно действуют 20 операций, и нам нужны вертолеты для поддержки сухопутных войск. Если они не летают, мы должны сделать их летающими», – заявил высокопоставленный чиновник афганского правительства. По его словам, вертолеты не настолько старые, чтобы отказываться от них, но есть большая проблема с циклом обслуживания.

Сейчас афганские ВВС имеют 47 российских вертолетов Ми-17. Но по состоянию на конец сентября только 22 из них находились в эксплуатации. На смену им ожидаются поставки американских вертолетов UH-60 Black Hawk, однако доставлена только 21 боевая машина из запланированных 158. Пилоты и наземный персонал также не обучены работе с новыми вертолетами.

В результате афганские войска вынуждены брать на себя большую ответственность за ремонтные работы – в настоящее время военные самостоятельно занимаются 90% работ по обслуживанию вертолетов Ми-17. При этом получение запчастей становится все более сложным – особенно с учетом дипломатической напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Жалуются афганские летчики и на то, что вынуждены спешить с подготовкой командиров экипажей. В итоге в Афганистане часто летают перегруженные вертолеты, которые доставляют боеприпасы, перевозят войска, эвакуируют раненых.

Ранее сообщалось, что вертолеты из США, которые поставляются в Афганистан, оказались менее эффективными и более сложными в обслуживании.

В феврале Россия заявляла о попытках Вашингтона создать препятствие для военно-технического сотрудничества России и Афганистана.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2017 года Афганистан заявил об отказе от российских вертолетов в пользу боевых машин производства стран НАТО. Позже советник афганского президента по нацбезопасности Мохаммад Атмар заявил, что Кабул не намерен полностью отказываться от российских вертолетов Ми-17.

Москва называла абсолютно контрпродуктивным решение Вашингтона и НАТО полностью заменить в Афганистане российское вооружение и технику западными образцами.