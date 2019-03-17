Завершено расследование дела бывшего совладельца «Росгосстраха» Хачатурова

ФСБ России завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил адвокат Хачатурова Алексей Мельников.

По словам Мельникова, «в деле появилось новое обвинение – Хачатурову добавили совершение преступления по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», передает ТАСС.

Хачатурову также вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы, и легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

«Защита приступила к ознакомлению с материалами дела», – сообщил Мельников.

Новое обвинение адвокат счел «абсурдным» и связанным с попыткой скрыть «несостоятельность претензий к своему клиенту за их количеством».

Напомним, 19 апреля 2018 гда Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате. Счета Хачатурова были арестованы судом.