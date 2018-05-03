Счета обвиняемого в растрате Хачатурова арестованы

Суд наложил арест на счета экс-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, подозреваемого по делу о растрате более 1 млрд рублей при покупке компании.

Суды удовлетворили ходатайство следствия о наложении обеспечительного ареста на денежные средства, находящиеся на счетах принадлежащих Хачатурову фирм, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Арестованы ценные бумаги и денежные средства на общую сумму 72 млн долларов», – уточнил источник.

Напомним, Хачатуров подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»). Ранее в апреле он был арестован.

Ранее в четверг банк «Открытие» обратился в следственное управление ФСБ с заявлением о признании себя потерпевшим по делу.