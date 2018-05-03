Банк «Открытие» попросил ФСБ признать себя потерпевшим

Банк «Открытие» обратился в следственное управление ФСБ с заявлением о признании себя потерпевшим по делу о хищении более 1 млрд рублей при покупке «Росгосстраха», сообщил адвокат Виктор Макаренко.

Макаренко сообщил, что сумма ущерба по делу составляет более 1 млрд рублей, при этом часть акций по условиям сделки по приобретению банком «Открытие» компании «Росгосстрах» в 2017 году и должна была остаться у компании бывшего вице-президента группы Сергея Хачатурова. «Это входило в условия сделки, что именно эта часть акций остается у компании (Хачатурова)», – приводит его слова РИА «Новости».

«Сейчас претензии от «Открытия» есть в том виде, в каком виде сейчас есть «Открытие». У того «Открытия», которое было на момент сделки, претензий не было», – сказал адвокат, добавив, что признание банка потерпевшей стороной – «дело времени».

Тем временем Мосгорсуд признал законным заключение Хачатурова под стражу. «Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – объявила решение судья.

Хачатуров обвиняется в «присвоении или растрате». Расследованием занимается следственное управление ФСБ России. По сообщению СМИ, сумма хищений составляет около 1 млрд рублей.

Защитник Хачатурова пояснил в суде, что речь идет о сделке по приобретению банком «Открытие» компании «Росгосстрах» в 2017 году. «Над этой сделкой наблюдал и должен был наблюдать, как регулятор, Центральный банк России», – сказал адвокат, добавив, что Хачатуров не отрицает подконтрольность продаваемой компании ему. Адвокат отметил, что предпринимателю фактически вменяется то, что он «сам у себя похитил» деньги.