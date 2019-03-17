Болтон предложил провести переговоры по разоружению вместе с Россией и Китаем

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил возможности переговоров Вашингтона и Москвы по разоружению, также он предложил пригласить к ним Китай, сообщает The Hill.

«Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими, может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию», – передает слова Болтона РИА «Новости».

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что власти Китая не проявляют заинтересованности в присоединении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).