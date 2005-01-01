Госдеп пожаловался на отказ Китая присоединяться к ДРСМД

Власти Китая не проявляют заинтересованности в присоединении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По словам Томпсон, она обсуждала с представителями Китая вопрос о присоединении Пекина к ДРСМД, передает ТАСС.

«На основе моих переговоров с китайским коллегами я могу вам сказать, что китайская сторона в этом не заинтересована. <...> Им придется уничтожить большую часть своего арсенала [в таком случае], чего я не ожидаю», – отметила замгоссекретаря, выступая на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги.

Более того, по мнению Томпсон, «у китайской стороны нет аппетита в отношении любых договоров по контролю над вооружениями».

Она также подчеркнула, что при нынешней обстановке в международной глобальной безопасности «не считает осуществимым» ратификацию Китаем Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее в Госдепе заявили о начале изучения возможности создания нарушающих ДРСМД ракет. При этом еще в начале февраля Министерство обороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.