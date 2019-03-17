Полиция провела задержания на встрече Порошенко с избирателями в Киеве

В Киеве во время встречи президента Украины Петра Порошенко с избирателями полиция провела задержания, сообщают правоохранители.

По данным полиции, во встрече на Михайловской площади участвовало 25 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Были задержаны двое мужчин. У одного из них при проверке изъяли телескопическую дубинку. Открыто дело о «незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

«Кроме того, во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию», – сказано в сообщении.

В отношении второго нарушителя составят административные материалы о мелком хулиганстве.

Напомним, на противников Порошенко, которые также пришли на Михайловскую площадь, напали «титушки». После небольшого столкновения они вырвали из рук активистов плакат.