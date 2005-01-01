Россия не может позволить себе потерять Украину

Взгляд
11 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
Разделы

Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
Перейти а раздел…

Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...

Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 20 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...

      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
      Подробности...

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Посла Украины отчитали в МИД Австрии
            Путин утвердил основы госполитики в области химической и биологической безопасностиРоссия и Китай договорились о строительстве двух блоков АЭСЭстонские националисты требуют у России «вернуть» ИвангородУкраина посчитала количество полученного от США оружия
            Трамп попросил полмиллиарда на борьбу со «злонамеренным влиянием России»Китайского дипломата ранили ножом в МосквеСША собрались ускоренными темпами закупать подводные беспилотникиВ Москве ребенок обнаружил тела своей беременной матери и ее сожителя
            Российские военные заявили об отсутствии следов химической атаки в ДумеСША начали изучать возможности создания нарушающих ДРСМД ракетМеждународная группа начала проверку «антиотмывочной» системы РоссииРазбрасывание блинов в толпу сняли на видео в Нижнем Новгороде

            Главная тема


            Расширение на восток не спасет НАТО от развала

            вероятный противник


            В США предсказали проигрыш в военном столкновении с Россией

            «абсолютное оскорбление»


            Оксана Пушкина назвала акцию «Без баб» ответом на обесценивание мужчин

            «потерял все деньги»


            Жертва финансовой пирамиды подал иск против Баскова и Бузовой

            Видео

            годовщина воссоединения


            Что происходит с «крымским консенсусом»

            «потеряет в эффективности»


            За океаном оценили наземные возможности ракеты «Циркон»

            глобальная торговля


            Италия готова помочь Китаю завоевать Европу

            «окопались окончательно»


            Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

            армия и вооружение


            Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

            Германия в беде


            Игорь Мальцев: Кто уронил немецкий автопром

            Охота на Порошенко


            Игорь Димитриев: На Украине стали травить президента

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Вы боитесь летать на самолетах?


            Глеб Простаков

            Россия не может позволить себе потерять Украину

            Глеб Простаков
            журналист
            		 11 марта 2019, 19:50

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В октябре 2013 года в преддверии президентских выборов в Грузии оппоненты Саакашвили организовали настоящую травлю все еще действующего президента. Они преследовали его на официальных мероприятиях, в кафе и ресторанах, по пути на работу и с нее. На Саакашвили, из рук которого выпадала власть, началась настоящая охота. Пять лет спустя Петра Порошенко накрыло это грузинское дежавю.

            На фоне приближающихся выборов против Порошенко откровенно выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, решивший подыграть Юлии Тимошенко. Это решение дало старт открытому противостоянию силовых ведомств – СБУ и МВД. А недавний коррупционный скандал в «Укроборонпроме», в ходе которого выяснилось, что приближенные Порошенко наживались на оснащении армии, окончательно лишил президента легитимности в глазах его заклятых друзей.

            Война всех против всех развязала руки националистам. В буквальном смысле. На прошлой неделе «Национальный корпус» Андрея Билецкого организовал настоящее преследование Порошенко. Боевое крыло организации – «Национальные дружины» – сорвало предвыборное выступление украинского президента в Черкассах и устроило потасовку с правоохранителями. В драке пострадал целый начальник областной полиции. Глава государства вынужденно покинул город.

            Националисты обещают преследовать Порошенко повсеместно. Пока что тот отвечает силой, организуя ответное преследование правых радикалов. Но сил купировать происходящее на фоне вероятной смены власти у Порошенко может не хватить. Улица поняла, что президент слаб, а его ресурсы ограниченны. Ситуация может выйти из-под контроля, и Порошенко из человека с замашками авторитарного правителя, президента с претензией на второй срок может превратиться в мишень и очередного беглеца.

            Такое было бы невозможно, не найди действия националистов поддержки общества. События в Черкассах стали наглядной делигитимацией власти Порошенко. Украинцы устали от президента, что красноречиво демонстрируют его рейтинги. Ни безвизовый режим, ни томос, ни массированная пропаганда и нагнетание истерии ситуации не исправят. В глазах общества Порошенко стал воплощением всего плохого, что происходит на Украине: тотальной коррупции, развала инфраструктуры, безработицы и вынужденной эмиграции. Ты хотел всей полноты власти – получи и всю полноту ответственности.

            Фото: «Окна РОСТА»

            Конечно, проблема не только и не столько в Порошенко. Рейтинги других кандидатов – Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Бойко и прочих – ненамного отличаются. А растущий рейтинг комедийного актера Зеленского – это плевок избирателя в институт президента в принципе. Превратили страну в цирк – ну так пусть и правит ею комик. Сам Зеленский, будучи человеком неглупым и харизматичным, неплохо обыгрывает эту ситуацию. Но речь не о нем.

            Организованная группа радикалов показала, что способна не просто сорвать президентское мероприятие, но унизить главу государства. Ни служба госохраны, ни лояльные президенту части полиции ничего не смогли с ними сделать. Перекрытые дороги, остановки автобусов на трассах не дали результата. Силовая вертикаль сыпется, потому что за этой силой не чувствуется легитимности власти. Народу нравится то, что он видит, потому что народ сам чувствует себя униженным Порошенко. Президент, пришедший к власти на крови и не сумевший эту кровь искупить успехом для страны, заслужил такую участь.

            Проблема в том, что стоящие за Нацкорпусом и прочими радикалами люди едва ли лучше Порошенко. Такие же халифы на час, такие же воры и негодяи. На Украине нет реальной оппозиции – об этом было сказано уже много слов. В условиях ограниченного суверенитета страны США и Евросоюз не предпринимают активных действий, прямо обозначая свой интерес в том или ином кандидате на выборах. Там прекрасно понимают, что, кто бы ни победил на выборах, он будет играть по заданным до него правилам.

            А что же Россия? В чем состоит ее игра, ее расчет, и есть ли такой расчет в принципе? Украина – серьезнейший вызов для России. Отрицание этого – глупость. От Киева во многом зависит поддержание и ужесточение санкционного режима в отношении России. Украинская экономика все еще связана с российской, хотя нужно признать, что для ослабления этой связи сделано более чем достаточно. Подвешенный статус непризнанных ДНР и ЛНР – тоже серьезная проблема, ведь сказано было, что Донбасс не бросят. И наконец, Украина в ее нынешнем состоянии – это непосредственная военная угроза: страна напичкана оружием, в том числе оружием, поставляемым Западом. Просто отмахнуться не получится.

            Но налицо кризис внешней политики России на украинском направлении. В какой-то момент в Кремле решили, что Украина – не субъект, что диалог Москвы и Вашингтона включает в себя и украинский вопрос. И что любые подвижки во взаимоотношениях с Западом автоматически способствуют урегулированию на украинском направлении. Но ожидания российской элиты, связанные с избранием Дональда Трампа, давно развеялись. Прошло больше двух лет, а воз и ныне там – на повестке новые санкции, а антироссийская истерия в Америке не только не утихла, но даже усилилась. Американский истеблишмент настроен на длительную конфронтацию с Россией, и это данность, с которой трудно поспорить.

            А значит, пассивная позиция в отношении Украины ничем не может быть оправдана. Она не может быть оправдана тезисом, что Украина потеряна для России навсегда. Это неправда. История с отбором на «Евровидение», когда за участницу, посмевшую заикнуться про мир, участницу, дающую концерты в «стране-агрессоре», проголосовало большинство людей; запредельный антирейтинг ключевых политиков майданного лагеря, и даже тот факт, что действия радикалов в отношении Порошенко находят нежный отклик в обществе, говорит о том, что большинству украинцев не нравится происходящее. Но люди растеряны. Они не видят большой разницы между Порошенко и Тимошенко, между Зеленским и Бойко, между Гриценко и Ляшко. Им кажется, что их давно предали, и голос в пользу одной из опротивевших харь по телевизору на выборах не решит их насущных проблем.

            Невмешательство России не может быть оправдано и бессилием. Мол, там всем рулят американцы, чего соваться, пусть сожрут друг друга, чем хуже, тем лучше. Проблема Украины не рассосется сама по себе. И ставка на то, что сменщик Порошенко будет меньшим злом, не сработает. Та же Тимошенко может стать куда более эффективным проводником антироссийской политики, чем Порошенко. Меньше истерики – возможно, меньше откровенных провокаций – вероятно. Но эта машинка продолжит работать в заданном направлении.

            В конце иной читатель обязательно спросит: положим, убедил, так что именно делать? И автор, пытаясь пройти меж капелек дождя, дабы не угодить под статьи уголовного кодекса о госизмене, посягательстве на территориальную целостность и прочие формулировки, ставшие оружием борьбы с инакомыслием в современной нам Украине, будет пространно рассуждать о том, что могла бы сделать Россия. Я не стану этого делать хотя бы по той причине, что исчерпывающего набора мер просто не существует.

            Простой же ответ заключается в том, что России нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», да как угодно – лишь бы не порочной пассивностью.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Вытрезвители – это вредный советский пережиток

            Антон Крылов, журналист
            Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
            Обсуждение: 44 комментария

            Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

            Сергей Козлов, ветеран спецназа
            Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
            Обсуждение: 31 комментарий

            Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

            Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
            Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
            Обсуждение: 43 комментария

            Мой подарок феминисткам на 8 Марта

            Дмитрий Бавырин, журналист
            Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
            Обсуждение: 41 комментарий

            Победа женщин в СССР оказалась хуже поражения

            Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
            Обсуждение: 68 комментариев

            «Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

            Марина Ахмедова, журналист, писатель
            Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
            Обсуждение: 183 комментария

            Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
            Обсуждение: 112 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............