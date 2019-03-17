На митинге в центре Киева «титушки» напали на противников Порошенко

На противников президента Украины Петра Порошенко во время его выступления на Михайловской площади в центре Киева напали «титушки» – группа молодых людей в черной одежде с лентами в расцветку украинского флага, сообщили украинские СМИ.

Митингующих с плакатом против Порошенко взяли в кольцо молодые люди с ленточками в расцветку флага Украины. Их было около 15 человек в возрасте от 17 до 23 лет, все одеты в черное, сообщает «Страна».

Группа противников Порошенко выкрикивала «Ганьба!» («Позор!»), на плакатах было написано «Где отрубленные руки?» и «Прекрати красть!».

Вокруг митингующих, пишет издание, быстро собрались «молодые парни, похожие на титушек». После небольшого столкновения они вырвали из рук активистов плакат.

На митинге Порошенко заявил, что начнет второй срок с обновленной ракетной программы.