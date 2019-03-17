В Британии сказали, кто следующим выйдет из ЕС

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Прибалтика пыталась стать колониальной державой

Остров Тобаго был для жителей Курляндии землей обетованнойФото: Adam Gray/Barcroft Images/ТАСС
Пятнадцать лет назад Латвийская Республика установила дипотношения с Тринидадом и Тобаго. Тогда, в 2003-м, многие усмотрели в этом символизм. Когда-то этот заморский остров входил в число владений Курляндского герцогства, на территории которого сейчас и лежит Латвия. История курляндских колоний могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...

Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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            В Британии сказали, кто следующим выйдет из ЕС

            17 марта 2019, 13:21

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, который являеется одним из инициаторов Brexit, заявил, что из Евросоюза вслед за Британией выйдет Италия.

            «В Европе все озабочены в связи с Brexit. Но после нашего выхода из ЕС настоящей проблемой для Брюсселя станет Италия. И это будет значительно более серьезно», – передает его слова РИА «Новости».

            Он выразил мнение, что Италии на самом деле никогда не нравился «европейский проект», а после выхода Британии «еще больше его разлюбит».

            «Когда мы покажем, что за пределами ЕС есть жизнь, вы последуете за нами», – сказал Фарадж в интервью римской газете La Repubblica.

            Он отметил, что Италия была одной из стран-основательниц ЕС, но с тех пор ситуация в Европе коренным образом изменилась. Фарадж заявил, что в последние 20 лет экономика страны не развивалась должным образом, и средний класс в стране все более разочаровывается в идее единой Европы.

            Он также предсказал обострение политической дискуссии в Италии по поводу ЕС. Фарадж уверен, что «Движение 5 звезд» и партия «Лига», которые находятся у власти в Италии, «делают замечательную работу».

            Между тем британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 – против.

            Сообщалось, что члены правительства Мэй обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.


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