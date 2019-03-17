В Британии сказали, кто следующим выйдет из ЕС

Бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, который являеется одним из инициаторов Brexit, заявил, что из Евросоюза вслед за Британией выйдет Италия.

«В Европе все озабочены в связи с Brexit. Но после нашего выхода из ЕС настоящей проблемой для Брюсселя станет Италия. И это будет значительно более серьезно», – передает его слова РИА «Новости».

Он выразил мнение, что Италии на самом деле никогда не нравился «европейский проект», а после выхода Британии «еще больше его разлюбит».

«Когда мы покажем, что за пределами ЕС есть жизнь, вы последуете за нами», – сказал Фарадж в интервью римской газете La Repubblica.

Он отметил, что Италия была одной из стран-основательниц ЕС, но с тех пор ситуация в Европе коренным образом изменилась. Фарадж заявил, что в последние 20 лет экономика страны не развивалась должным образом, и средний класс в стране все более разочаровывается в идее единой Европы.

Он также предсказал обострение политической дискуссии в Италии по поводу ЕС. Фарадж уверен, что «Движение 5 звезд» и партия «Лига», которые находятся у власти в Италии, «делают замечательную работу».

Между тем британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 – против.

Сообщалось, что члены правительства Мэй обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.