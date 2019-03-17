Трамп обрушился на Google из-за работы с Китаем

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую компанию Google в помощи китайским военным; он заявил также, что Google помогал кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, когда она потерпела поражение.

«Google помогает Китаю и их военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу.... И чем все закончилось?» – написал Трамп в Twitter.

В четверг в Пентагоне выразили опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем. Выступая в Конгрессе, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что «работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным».

Врио министра обороны США Патрик Шэнахан заявлял, что Китай «занимается хищением» технологий у американских компаний, а Google проявляет «недостаточное желание» поддерживать программы американского военного ведомства.