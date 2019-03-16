Пушков отреагировал на попытки найти в Крыму ностальгию по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью украинской журналистки Олеси Медведевой, которая по итогам поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не ностальгируют по Украине.

«Журналистка с Украины не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине. А с чего бы ей быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!» – написал Пушков в Twitter.

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В своей статье Медведева отмечала, что Россия за пять лет вложила в полуостров больше средств, чем Украина за 23 года. Ранее украинская журналистка писала, что «россияне окончательно окопались» в Крыму, и указывала, что полуостров живет по российским законам.

По случаю пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией газета ВЗГЛЯД разбирала, как сильно за это время изменились полуостров и наша страна.