Блогеры отреагировали на предложение украинского экс-генпрокурора взять россиян в рабство

В Сети отреагировали на предложение бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна взять россиян в рабство или взыскать с России деньги за «ренту украинской земли».

«Ну, я догадывался, конечно, что Новгород основали украинцы. Не, ну а кто еще?» – написал один из пользователей Twitter, передает РИА «Новости».

«А что-то не слышно, им уже заплатила Золотая Орда?» – задалась вопросом @nem_lana.

«Так и хочется цитировать одного дипломата», – вспомнил Дмитрий Филиппов знаменитое высказывание главы МИД Сергея Лаврова.

«Когда же они выставят счет за то, что Черное море руками выкопали тысячу лет назад?» – отреагировал Alex Gd.

«С рабством – это он круто! И демократические страны поддержат, наверное», – написал Константин Молодкин.

Напомним, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси или же взять россиян в рабство. Сенатор Франц Клинцевич назвал это высказывание глупостью в духе современных украинских традиций.